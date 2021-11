Automobiliste blessé par un chasseur : ces incidents peuvent-ils être évités ?

Les enquêteurs ont organisé une reconstitution dimanche pour tenter de comprendre les causes du drame de samedi. Le chasseur a été placé sous contrôle judiciaire. Il a interdiction de porter une arme et de participer à une chasse. Quant à la victime, son pronostic vital reste sérieusement engagé ce lundi soir. C'est un drame de plus pour certaines associations qui réclament un encadrement plus sévère des règles déjà existantes. Des principes rappelés avant chaque battue.