Autoroutes : une solution contre les bouchons

Aux heures de pointe, dans sa voiture, son pire cauchemar est de se retrouver coincé dans des kilomètres de bouchons. Pour fluidifier le trafic sur autoroute, certaines grandes agglomérations, comme Lille, ont développé des solutions. Des zones à vitesse modulée selon le trafic ont été instaurées, d'un total de 30 kilomètres sur l'A25. Plus le trafic est dense, plus la vitesse réglementaire est réduite entre 130 et 70 km/h via des panneaux lumineux réactualisés automatiquement toutes les trois minutes. Le but est de vous inciter à rouler moins vite surtout aux abords des grandes villes.