Autotests : combien ça coûte et comment ça fonctionne ?

A la pharmacie des Archives, les autotests sont vendus par boîte de cinq. Celle-ci coûte 30 euros, soit six euros l'unité. Et même si les tests antigéniques sont gratuits par ailleurs, il y a de la demande. "C'est plus facile parce que ça peut peut-être faire un peu moins mal et moins peur", confie un client. Le résultat apparaît sur une tablette en quinze minutes, comme un test de grossesse. Sa fiabilité est estimée à 80%. Donc si l'autotest est positif, il faut confirmer le résultat avec un test PCR en laboratoire.