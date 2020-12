Avoir 20 ans en 2020 : à la rencontre de Valentin, un jeune agriculteur passionné

L'année 2020 laissera un gout amer aux jeunes générations. Avoir vingt ans en ce moment n'est pas si facile. C'est le cas notamment de Valentin Werther qui n'a pas choisi la voie la plus simple. Il s'apprête à devenir agriculteur.

Les bottes et la paille ont remplacé ses baskets d'enfant et le bitume de la grande ville où Valentin Werther a grandi. À l'âge où les petits garçons rêvent de camion de pompiers ou de devenir astronaute, le jeune citadin se voyait déjà au milieu d'un champ. "Je savais que je voulais travailler avec les vaches, les tracteurs. Et puis voilà, quand j'étais petit, c'était ça que je voulais faire". Le jeune adulte doit désormais mêler passion et conviction. C'est décidé, sa future ferme sera biologique. "(...). Il y aura toujours des gens à nourrir, mais produire de façon plus durable. Et aujourd'hui, la nouvelle génération d'agriculteurs va aller vers ça", explique-t-il.

Accusé de polluer, de maltraiter les animaux. Ces critiques pèsent lourd sur les épaules de jeunes agriculteurs. Ils sont déterminés à améliorer les pratiques et l'image de leur métier. D'ici dix ans, la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite. C'est le cas d'Yves Fourny qui a pris Valentin sous son aile. Il faudra qu'il vende son exploitation, mais avant il faut transmettre son savoir-faire. "Mathématiquement, il n'y aura pas de fils de paysan pour reprendre l'exploitation. Donc, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est très intéressant. Ça apportera plus de dynamisme sans doute", précise cet agriculteur d'Aizenay (Vendée).

Être éleveur laitier est un métier difficile avec un faible salaire. Mais transformer soi-même son lait en fromage ou en beurre assure un bon revenu à Yves et rassure Valentin pour l'avenir. Pour cause, leur magasin à la ferme a vu son nombre de clients exploser depuis le premier confinement. Avec des produits locaux et son smartphone, l'agriculteur du futur sera peut-être celui qui parviendra à rapprocher les producteurs des consommateurs.