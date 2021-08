"Protéger" les autres, se sentir plus "libres" : les ados expliquent pourquoi ils se vaccinent

Depuis l’autorisation de la vaccination des adolescents le 15 juin, nombre d’entre eux ont tendu le bras à une injection de vaccin contre le Covid-19, et le mouvement s’accélère. Au 29 juillet, 37% des 12-17 ans avaient reçu au moins une dose, contre 31,8% cinq jours plus tôt, selon les données du Ministère de la Santé. Si bien que certains centres de vaccination leur réservent même une entrée dédiée, comme dans un centre de vaccination à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, présenté dans le reportage en-tête.

Chaque jour, environ 350 jeunes passent ses portes. "On doit aller au cinéma, et sans le vaccin on ne peut pas y aller", affirme l’une d’entre elles. Si le pass sanitaire ne sera obligatoire pour les adolescents qu’à partir du 30 septembre, ces jeunes volontaires préfèrent se vacciner dès maintenant et s’aligner ainsi sur le reste de la population. Le but : "Aller à des spectacles, retourner au sport" au plus vite, témoigne un jeune garçon.

"Avec le vaccin, on est un peu plus libre, on peut plus faire de choses", résume Jessica, 13 ans. D’autres choisissent aussi l’injection pour protéger leur entourage, "éviter de contaminer des personnes si j’attrape le virus", estime une adolescente.