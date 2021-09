Catastrophe d'AZF : vingt ans après, des commémorations toujours en ordre dispersé

À quelques centaines de mètres, le ton est donné. "Nous ne serons pas sur le site car, pour nous, c’est impensable d’être à côté de ceux qui ont produit cet accident", clame une représentante d’une association de victimes. "C’est eux qui ont causé la catastrophe, qui ont causé tout ça. On ne peut pas se mélanger avec eux", estime, de son côté, un riverain. La voix tremblante, France, 71 ans, peine, elle, à contenir ses larmes. Son père est mort quelques mois après l'explosion, des suites de ses blessures. "Il a eu les doigts arrachés, les genoux écrasés... Non, aucune cicatrice n'est refermée aujourd'hui", assène-t-elle à l'AFP.

Les anciens salariés se sont réunis sur le site toulousain dès 10h. "En fait, ils [les sinistrés NDLR] ne se mélangent pas à nous parce qu’ils nous rendent un peu responsables de l’explosion", explique l'un d'entre eux au micro de TF1. "Ils pensent que c’était une poubelle, ce n’est pas vrai. Si c’était une poubelle, on n’y aurait pas travaillé. On n’est pas si fous que ça", renchérit un autre.

Une troisième cérémonie a été organisée au mémorial. Devant une centaine d'élus territoriaux, représentants de l'État, pompiers ou membres d'associations de victimes, les noms des 31 victimes décédées ont été égrenés. Des gerbes de fleurs ont ensuite été déposées au pied du mémorial et une minute de silence a été respectée, sans discours. Sur place, les participants ont plutôt prôné l'apaisement. "On pourrait revivre ça avec plus de sérénité, d’amour", argue France Prudhom, membre de l’association "Les victimes d’AZF". "Cela fait plusieurs années que je plaide pour une cérémonie plus consensuelle", déclare Serge Biechlin. "Mais je comprends tous ceux qui n’ont pas envie de subir alors qu’ils ne devraient pas subir", ajoute l'ancien directeur de l’usine d'AZF.

À noter qu'aucun membre du gouvernement ne s'est rendu sur place. "Pensées aux victimes et à leurs familles. La France se souvient", a toutefois réagi sur Twitter le président Emmanuel Macron.