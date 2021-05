"Baby-boom" post-déconfinement : dans quelles régions les naissances augmentent-elles le plus ?

Selon une étude publiée par l'INSEE, la tendance a commencé à s'inverser au mois de février, soit pile neuf mois après le premier déconfinement, comme l'explique Isabelle Robert-Bobée, cheffe de la division Enquêtes et Études démographiques à l'INSEE. "On a observé une forte baisse de naissance neuf mois après le début du premier confinement. Et on a une hausse des naissances neuf mois après la fin du premier confinement", précise-t-elle.

Les maternités ont donc dû faire face à un afflux de naissances, comme dans cet établissement du Centre-Val-de-Loire, où la hausse est amorcée depuis le mois de mars. "On a vraiment eu un petit rush en avril où on a eu quand même à peu près 25% de naissances de plus par rapport à 2020 parce qu'on compare toujours par rapport à l'année précédente", explique Marie-Noëlle Neveu, sage-femme au Pôle Santé Léonard de Vinci à Chambray-lès-Tours en Indre-et-Loire.