Bac 2021 : ces (nombreux) lycéens qui l'ont déjà

ZÉRO STRESS - Le 17 juin, les terminales plancheront sur l’épreuve de philosophie. Mais avec le contrôle continu, nombreux sont ceux qui sont déjà assurés d'avoir le bac. Ce qui n'incite pas à bachoter et suscite à nouveau des questions sur la valeur de ce diplôme.

La fin des cours a sonné pour les 750.000 candidats au baccalauréat. Place maintenant aux révisions à une semaine de l'épreuve de philosophie, seule épreuve écrite du cru 2021. Mais cette année, avec les nouveaux aménagements apportés à cet examen, l'enjeu paraît beaucoup moins crucial.

Toute l'info sur Le 13h

Pour cette première édition du bac Blanquer, Covid oblige, le contrôle continu représente en effet au minimum 82% de la note finale de l'examen. L'épreuve écrite de philosophie et celle du grand oral, que les lycéens passeront du 21 juin au 2 juillet, correspond aux 18 % restants. Les épreuves de spécialité qui devaient se tenir pour la première fois en mars, ont, elles, été annulées au profit du contrôle continu. De plus, pour la philo, c'est la meilleure note qui sera retenue, entre celle obtenue à l'épreuve et celle du contrôle continu. Une "solution bienveillante et pragmatique", selon le ministre de l'Éducation, mais qui a transformé le traditionnel bachotage en une période beaucoup plus zen. Ainsi, avec une moyenne générale de 15/20, Antoine Poncet, que TF1 rencontre dans le reportage en tête de cet article, est déjà assuré de décrocher son baccalauréat grâce au contrôle continu. L'épreuve de philosophie n'est presque qu'une formalité pour lui. "Le bac avant, c'était toutes les matières à passer à l'écrit et il fallait beaucoup réviser. Maintenant, c'est pas trop ça. Même l'année dernière le bac de français, on ne l'a même pas passé", reconnaît-il.

"Que vaudra leur diplôme ?"

Fabien Delrue, professeur de philosophie dans un lycée d'Herblay (Val d'Oise), s'attend d'ailleurs à de très bons résultats au bac cette année, mais pas grâce à des révisions acharnées des candidats : "On a quand même 90, 95% des élèves qui ont déjà leur bac et qui le savent déjà. Ce n'est donc que du bonus et certains se sont vraiment relâchés en fin d'année", estimait-il ce jeudi matin sur France Inter. Le taux de réussite devrait effectivement être important, si l'on se réfère notamment à 2020. Il y a un an, alors que le bac était entièrement en contrôle continu, il avait frôlé les 96 %, soit huit points de plus qu’en 2019. Du coup, des questions se posent à nouveau sur la valeur de ce diplôme. Pour Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN-Unsa, le syndicat des proviseurs, lui-même chef d’établissement dans le Val-de-Marne, "les élèves vivent une incertitude liée au fait que l’année est particulière, que leur bac va être assez facile à obtenir. Que vaudra leur diplôme ? Comment se passera la transition dans le supérieur ? Ces questions les remuent en ce moment", s'inquiète-t-il dans Le Parisien Etudiant.

Les parents d'Antoine, notre lycéen aux 15/20 de moyenne, redoutent justement un manque de préparation pour les études supérieures. "Pour leur futur, il va manquer cette adrénaline, ce stress parce que finalement le bac, c'est quand même un tremplin pour la vie professionnelle", souligne sa mère. Quant au grand oral, épreuve inédite de ce bac nouvelle formule qui est loin de faire l'unanimité, selon Alizéa, élève en terminale générale au lycée polyvalent Louis-Armand à Chambéry, "le contenu, ce ne sera pas le plus important si l'on montre de l'aisance à l'oral". Elle souligne aussi auprès de l'AFP "la bienveillance des profs vu le contexte". "Et on sait plus ou moins qu'on a notre bac, c'est juste un plus" ce grand oral, balaie-t-elle. Les résultats définitifs de l'examen seront publiés début juillet.

V. F

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.