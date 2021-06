Bac 2021 : les impressions des candidats après l'épreuve de philo

C'est une ambiance plutôt décontractée qui règne dans un lycée d'Orléans (Loiret). On ne dirait pas, mais c'est bien le bac qui commence ce jeudi dans cet établissement. Enzo et ses amis, de leur côté, ont plutôt l'air sereins. "Non, je ne suis pas stressée", "on a déjà le bac", "je pense que tout va bien se passer", lancent certains élèves.