Bac : diplômé à 13 ans en 2015, que devient Pierre-Antoine ?

Cette précocité intellectuelle a parfois rimé avec obstacle, l'empêchant de nouer des amitiés durables avec ses camarades. Cette différence d'âge s'est toutefois effacée lorsqu'il a entamé les études supérieures. "Peut-être que cela posait problème aux gens qui osaient moins venir le voir", commente l'un de ses amis, Louis Lemaire. "Ils le pensaient peut-être immature du fait de son jeune âge. Mais ses autres amis et moi, on sait que cela ne change rien."

Six ans après la fin du lycée, Pierre-Antoine ne veut plus être identifié à travers ce prisme. Quitte à ne pas le dire aux personnes qu'ils rencontrent. "Je pensais que ça allait rester, que j'allais me construire autour de ça, mais finalement, non", se réjouit-il. "Et ça me fait beaucoup de bien. Je ne veux pas être défini en fonction de ce critère." Prochaine étape ? Débuter un nouveau master en analyse de données informatiques qui devrait repousser ses études jusqu'en 2024.