Bac : diplômé à treize ans en 2015, que devient Pierre-Antoine ?

À première vue, Pierre-Antoine Clouzeau-Nicolas ressemble à n'importe quel jeune homme de 19 ans. Pourtant, il n'a pas suivi le même parcours scolaire que les autres. En 2015, le Niçois décroche son baccalauréat avec mention "Bien" et a eu de grandes ambitions. Six ans plus tard, plus question de politique, ce sont les chiffres qui l'animent.