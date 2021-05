Bac : les réactions des lycéens aux annonces de Blanquer

Les épreuves du bac de français et de philosophie auront bien lieu à partir du 17 juin cette année. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation, a annoncé que pour le Bac de philosophie, dont l’épreuve en présentiel est maintenue, la meilleure note sera retenue entre celle de l’épreuve et le contrôle continu.

À Bordeaux, les élèves de terminale sont plutôt rassurés ce matin. "Moi je pense que c’est plutôt une bonne nouvelle. Si jamais ça se passe mal le jour de l’épreuve du bac de philosophie, ça va nous permettre quand même d’avoir des bons résultats grâce à comment on a travaillé tout au long de l’année", estime l’une d’elle. "On a été préparés toute l’année et donc vraiment ça va nous permettre de faire une bonne épreuve pour s’exercer et puis de toute façon, on a la note du contrôle continu donc dans tous les cas, on est très sécurisés en fait", affirme un autre.

En revanche, à Montpellier, certains lycéens ne décolèrent pas. Les blocages commencés en début de semaine continuent comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous.