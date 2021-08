"Balance ton QR code" : les restaurateurs de Cambrai manifestent contre le pass sanitaire

Rideaux baissés et terrasses rangées, à Cambrai, la quasi-totalité des restaurants et des bars sont fermés. Leurs patrons se sont donnés rendez-vous sur la Grand Place pour une opération coup de poing "Balance ton QR code". "On n'est pas contre le pass sanitaire, mais on n'a pas envie de contrôler les gens", lance l'un d'eux. Et pourtant, le contrôle de ce dispositif commence dès lundi. Une contrainte qu'ils jugent impossible à gérer.