Banane : les secrets d'un fruit mûr à point

Nous voici chez un autre mûrisseur. Fraîchement débarquées de leur cargo, ces bananes terminent leur voyage dans ces immenses caves d'affinage aux senteurs exotiques. La technique est la même pour tous les mûrisseurs : la température, l'humidité, et la diffusion d'un gaz accélèrent la maturation. Elles y resteront entre quatre et six jours, surveillées par ordinateur. Arrivées vertes, elles sont ensuite vendues plus ou moins mûres en fonction des clients. Et chaque nuances porte un nom bien précis. Et c'est avec ces échelles de couleurs, tel un langage à part, qu'à Rungis, tout le monde se comprend.