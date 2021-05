Bars, restaurants, commerces : le protocole des ouvertures

Pour les restaurants comme pour les bars, le déconfinement sera donc progressif. Dès le 19 mai, comme annoncé, l'ouverture des terrasses à 50 % de leurs capacités, six personnes à table, pas plus. Dès le 9 juin, en revanche, l'ouverture des terrasses à 100 % et 50 % seulement en salles. "On se fait une joie d'accueillir nos clients. On regarde la météo tous les jours, et là, on s'aperçoit qu'on ne pouvait accueillir que la moitié de nos potentiels clients en terrasse. Alors j'espère également que la ville de Paris ou les grandes villes et les grandes métropoles vont mettre en place des extensions de terrasses qui nous permettrons de compenser cette mauvaise nouvelle assez rapidement parce que là, on est en mode survie", déplore David Zenouda, représentant de l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie).