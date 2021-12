Bars, restaurants : le casse-tête de l’interdiction de consommer debout

Après un bon repas, rien de tel qu'un petit café. Mais là aussi, l'affaire va se compliquer. Dans ce bar, le café coûte 1,20 euros au comptoir et 2 euros lorsqu'il est servi à table. “On ne leur fera pas payer la table. À partir de lundi, on va demander aux gens de s'asseoir, puis on va respecter les prix de comptoir”, promet le gérant.

Dans cet autre bar ouvert jusqu'à 5h du matin, il était déjà interdit d'y danser. On ne pourra pas non plus boire debout. Alors, on a réaménagé l'espace. “Ce sont des tables qu'on avait utilisé pour l'été quand on avait droit aux terrasses. On les a réutilisées pour les mettre cette fois-ci à l'intérieur, puisqu’on n’a plus droit à la terrasse Covid, pour augmenter notre capacité d'accueil”. Pas sûr que cela suffise à limiter la casse, dans ce bar, la consommation debout représente habituellement 25% du chiffre d'affaires.