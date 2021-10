Basile Boli, ancien joueur de l'OM : "C'était un vrai meneur d'hommes"

Basile Boli, ancien joueur de l'OM a réagi à la mort de Bernard TAPIE dans le 20H de TF1. C'est lui qui marquait le but décisif pour la victoire de l'OM en Coupe d'Europe en 1993.

"Déjà, c'était un meneur d'hommes. C'était quelqu'un de très ambitieux. C'était quelqu'un qui voulait absolument gagner. C'était quelqu'un qui vivait avec passion le football et ça lui rendait très bien parce que cette ville de Marseille s'identifiait complètement à ses ambitions. Et surtout, c'est le seul président qui parlait plus longtemps que l'entraîneur, c'est-à-dire que l'entraîneur donne ses plans tactiques, et cetera et lui, il reprend après la parole et il parle aux joueurs comme si c'était leur dernier match. C'était un vrai meneur d'hommes", témoigne Basile Boli.

Bernard TAPIE était-il un président facile ou au contraire, il secouait les joueurs de l'OM ? "Il nous secouait, mais en même temps, il avait de l'affection, il avait des mots, il avait cette ambition qui nous traînait tous, qui nous apporte tous aussi", répond l'ancien joueur de l'OM. Il revient également sur les titres de Marseille avec Bernard TAPIE, "c'est cinq titres, deux Coupes de France, une Coupe d'Europe perdue et une Coupe d'Europe gagnée. C'est vraiment une ambition footballistique en France qu'on a jamais vue", indique-t-il.

Le soir de la Coupe d'Europe, Basile Boli voulait sortir, mais Bernard TAPIE qui le retenait. "C'est lui qui me retient. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui a marqué le but, mais en même temps, il a joué un rôle. Il a changé complètement al physionomie du foot. À Marseille, quand on est allé voir un match, on ne restait pas après le match, on partait. Bernard TAPIE en a fait un show, un spectacle. Ce qui fait que les Marseillais l'ont dans le cœur. Et en même temps, il a marqué de son empreinte cette ville avec l'ambition qu'il avait. Et autour du club, il a apporté vraiment ce qu'il fallait apporter", dit-il.

Basile Boli est resté très ami avec Bernard TAPIE à tel point qu'il lui a rendu visite en prison quand il y était en 1997. "Oui, ça m'a marqué parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'est moi qui habite en prison et lui dehors. C’était le genre de personne qui a vraiment une capacité à faire de tous les gens qui l'entouraient d'être vainqueur et en même temps de toujours ne pas se regarder, aller toujours de l'avant ", confie l'ancien joueur. Et à la fin de son intervention, Basile Boli a tenu à rendre un hommage aux enfants de Bernard TAPIE.

