Beau temps : bonnes affaires sous le soleil

Pour la vendeuse de glaces, plus la température monte, plus les affaires sont bonnes. Il est seulement 14 heures, son stand à peine installé et les clients font déjà la queue. En quatre heures, son deuxième glaçon a quasiment disparu. Pour elle, cela donne de l'espoir pour cet été et les prochains. Un gros succès donc pour les glaces au mois d'avril qui offrent un parfum d'été avant l'heure.