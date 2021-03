Bébé sauvé d’un incendie à Nantes : une belle histoire de solidarité

"Ça nous a permis de d'abord sortir la dame, qui vraiment était tétanisée. Et puis avec la fumée, elle était au bord de l'asphyxie. Il faut vraiment voir les images dans leurs yeux, on voyait vraiment qu'ils étaient au bout du rouleau, ils allaient mourir quoi. On ne pouvait pas rester là à voir des gens agoniser. On a pris notre courage à deux, puis on est parti les sauver", raconte le jeune homme.

Les sauveteurs ont improvisé une chaîne humaine et ont fait descendre les deux parents à la force des bras. Ali Zahiri a aussi participé et raconte un sauvetage mené en équipe. "Ça a été très très très vite. Au tout début, on était trois. On a tourné la tête, on était dix. On a retourné la tête, on était 20. Tout le monde voulait donner son petit coup de pouce pour les aider", confie-t-il.