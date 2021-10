Bernard Tapie, l'homme de tous les superlatifs et de tous les défis

C'est bien l'histoire d'une ambition : Bernard Tapie ou la rage de vaincre. Son objectif était la réussite sociale et la notoriété. Et parti de rien, il l'atteint de manière fulgurante. Il est bien le seul homme d'affaires invité dans des émissions de divertissement. Son fonds de commerce : le rachat d'entreprise en faillite qu'il revend ensuite.

L'homme se veut un modèle même s'il n'est pas tout blanc. Sa gestion l'entreprise de matériels de pesage Testut lui vaudra en effet une condamnation pour abus de biens sociaux. Mais Bernard Tapie réalise quelques coups de maître et les chiffres donnent le tournis à l'instar de Look. Le site fabricant de ski et de vélos a été repris à un franc symbolique et est vendu cinq ans après à 260 millions de francs, soit 40 millions d'euros. Dans la foulée, il achète Wonder et Mazda. Il revendra le tout pour 470 millions de francs, 18 fois sa mise de départ.