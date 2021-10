Bernard Tapie : un businessman symbole des "années fric

Terraillon, look, Wonder, La Vie claire... Au total, une quarantaine d'entreprises vont passer entre ses mains. Il les rachète au bord de la faillite pour un franc symbolique et les revend 5 ans plus tard renfloués plusieurs centaines de millions. Il est le premier chef d'entreprise à incarner publiquement une réussite presque arrogante. "C'est lui qui a ouvert cette voie, à cette idée : si je veux être un modèle pour les autres, il faut que j'incarne la réussite entrepreneuriale. Voilà, il faut que je communique, il faut que j'institue, au fond une forme de transparence y compris d'ailleurs sur mes revenus, sur mes succès, mes échecs. De son point de vue là, c'était à l'époque une révolution", explique Thierry Saussez, conseiller en communication, auteur de "Tapie-Le Pen, les jumeaux du populisme", aux éditions N°1.