VIDEO - Beyoncé et Jay-Z au Stade de France : l'incroyable chorégraphie des agents RATP à Saint-Denis

La soirée du 14-Juillet a été très animée dans les couloirs du métro. Surtout à la station Saint-Denis-Porte-de-Paris, située à deux pas du Stade de France. Les voyageurs qui passaient par là ont eu la chance d'assister à un surprenant happening organisé par les agents de la RATP eux-mêmes.





Pour célébrer la venue de Beyoncé et de Jay-Z pour deux concerts, les 14 et 15 juillet au Stade de France, les agents ont mis l'ambiance dans les couloirs de la ligne 13, avec une superbe chorégraphie sur le tube du couple, "Crazy in love"... Une initiative signalée sur le compte Twitter dédié à la ligne de métro.