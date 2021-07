Bien-être animal : bientôt la fin des élevages en cage pour les petits animaux ?

Chaque année, 27 millions de lapins sont élevés en France, dans des cages grillagées. Cela sera interdit dans six ans. Quelques éleveurs n'ont pas attendu la loi et ont déjà essayé d'améliorer le bien-être de leurs animaux. C'est le cas de Sylvain Gilbert, agriculteur et éleveur de lapins. Il a supprimé les cages et ses lapins sautillent et gambadent dans des enclos.