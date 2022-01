VIDÉO - Bien-être animal : vers la fin du bocal pour les poissons rouges ?

"Dorénavant, tous nos aquariums auront une contenance de 15 litres et nous ne vendrons plus ceux dont tout le monde a eu un exemplaire un jour chez soi", assure Philippe Ancelot, président de la Fédération française d’aquariophilie, interrogé par Le Parisien qui révèle l'information.

Pourquoi un tel changement ? "Des choses acceptables il y a cinq ans ne le sont plus aujourd'hui et d'autres, encore admises aujourd'hui, ne le seront plus dans dix ans", déclare-t-il. Un cas pas si fréquent où les acteurs du marché précèdent la législation : interdites depuis des années en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Italie, ces sphères se vendent toujours considérablement dans l’Hexagone. Plus d'informations dans la vidéo en tête de cet article.