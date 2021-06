Bien-être des chevaux : une écurie pas comme les autres en Normandie

Ce concept vient d'Allemagne, Pascal Frotièe l’a découvert il y a une dizaine d’années et a décidé de l’appliquer à son écurie. Une zone de confort et de couchage sur un peu plus d’un hectare. Les chevaux passent d’un endroit à un autre sur des sols stabilisés pour ne pas se blesser. Et pour s’alimenter, là aussi, tout est automatisé. Ce système plus précis a permis au gérant de mieux maîtriser son budget nourriture et a pu diviser par cinq son temps de travail. Les frais vétérinaires ont également chuté de 70%.