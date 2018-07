VIDÉO - Ses bienfaits, son utilisation... tout savoir sur la laitue de mer

Contrairement à d'autres algues, la laitue de mer ne renferme que peu d'iode. Elle contient en revanche 8 fois plus de vitamine C que l’orange, 10 fois plus de calcium que le lait, 10 fois plus de magnésium que dans le germe de blé et 12 fois plus de fer que les lentilles. L'algue est également une source d'antioxydant, de vitamine A, de chlorophylle, de protéines, de fibres, tout en étant peu calorique (30 à 45 kcal/100 g). Un véritable atout santé pour les personnes sujettes à l'anémie, à l'ostéoporose ou simplement fatiguée.