Bipolaires et schizophrènes sous surveillance : immersion au CMP de Marseille

C'est un bâtiment anonyme en plein cœur de Marseille où chaque jour, on accueille les âmes en peine, les consciences torturées et les esprits divagants. Les centres médico-psychologique (CMP) ont été créés dans les années 70 pour suivre et accompagner les patients à leurs sorties de l'hôpital psychiatrique. Il en existe 2 000 en France. Dans ces centres, il n'y a pas de lit. Les consultations sont prises sur rendez-vous et toutes gratuites. Les maladies traitées vont de la dépression aux troubles psychotiques les plus sévères, schizophrénie ou bipolarité.