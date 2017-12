Noël chargé sur les routes : comment perdre moins de temps dans les bouchons ?

"Tenter d’aller toujours plus vite ne fonctionne pas", explique Pascal Pennec. Si la voiture devant la nôtre avance légèrement, rien ne sert d'accélérer fortement, car on serait obligé ensuite de ralentir, ce qui aurait pour effet de faire ralentir encore plus les véhicules qui nous suivent.





De manière générale, poursuit Pascal Pennec, quand il y a beaucoup de voiture, la vitesse ne fait pas gagner de temps, au contraire. "Les tests de réduction de vitesse sur certaines routes ont porté leurs fruits. Car le fait de rouler moins vite diminue le nombre de changements de file et réduit les distances de sécurité entre les voitures, donc mathématiquement on peut placer plus de voitures sur une même portion d’autoroute. Le seul fait de réduire la vitesse permet d’accueillir 10 à 20% de voitures en plus, donc d’absorber le trafic."





Selon Auto-Moto, "les chiffres dévoilés par les compagnies de réseau routier démontrent qu’une autoroute peut faire circuler 1.800 voitures par heure et par voies". Et la vitesse n'y change rien, car si elle augmente, les distances de sécurité augmentent avec elle. Résultat : la vitesse optimale sur une autoroute chargée serait de... 70 km/h, selon le magazine.