Blocages et dégradations en Guadeloupe : une mobilisation sous tension

Les anti-pass sanitaires ont mis le feu pour exprimer leur colère. Dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre, quatre immeubles sont partis en fumée. Tout autour de la ville, des carcasses de voitures sont incendiées et servent à bloquer les routes. Ces groupes d'activistes qui manifestent contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des pompiers et des soignants sont de plus en plus violents.