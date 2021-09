Braderie de Lille : la foule malgré l'interdiction

C'est une braderie sans bradeux. Ce qui n'a pas empêché la foule immense. Pour la deuxième année, les vendeurs de bric-à-brac ont dû rester à la maison, covid oblige. À la place, les commerçants ont pu installer quelques stands sur le trottoir et vendre plusieurs articles à prix cassé. Et ça marche. Comme la boutique qui détourne des titres de films ou de musiques version chti : Dark Side of The Moule ou encore Bob Maroilles.