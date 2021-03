Bretagne : inquiétudes et mesures renforcées après la découverte du nouveau variant

Qui dit nouveau variant dit nouvelles mesures dans les Côtes-d'Armor. Depuis ce mercredi matin, le port du masque est obligatoire dans tout le département, même dans les petits villages proches de Lannion où se rend le 13H de TF1 dans le reportage ci-dessus. "On fait plus attention et on commence à avoir peur. Avant, on pensait que c'était plus vers l'Est de la France, Paris, donc on se disait qu'on était un peu épargné en Bretagne. Et puis finalement non", réagit un riverain.

Le nouveau variant a été détecté parmi un cluster de 79 cas du centre hospitalier de Lannion. S'il préoccupe les autorités sanitaires, c'est parce qu'il est plus difficile à détecter par les tests PCR classiques. "On se croirait dans une science-fiction, s'inquiète un autre habitant. On nous dit que même si c'est négatif, on est quand même positif..." Même préoccupation chez une passante estimant que "si des mesures avaient été prises plus tôt, cela aurait pu éviter ce variant".