Censure de la loi sur les langues régionales : les parents du petit Fañch crient à "l'acharnement"

Le Conseil constitutionnel a retoqué partiellement vendredi la proposition de loi Molac en faveur des langues régionales, avec la censure de l'"enseignement immersif" et de l'utilisation de signes diacritiques comme le tilde (~) dans les actes de l'état civil. Une décision qui a ému des présidents de région, tels que Jean Rottner (LR, Grand Est) qui y voit "un manque de confiance vis-à-vis des territoires et de leurs richesses", ou encore Alain Rousset (PS, Nouvelle-Aquitaine), pour qui "il est temps de rouvrir le débat sur la place des langues régionales dans la Constitution".

Cette censure a une forte charge symbolique en particulier en Bretagne, où le combat des parents de Fañch, qui étaient allés jusqu'à la Cour de cassation pour permettre à leur fils de garder son "n tilde", avait passionné. "C'est un gros retour en arrière", juge auprès de TF1 le père, Jean-Christophe Bernard, dans la vidéo en tête de cet article. "Ça devient usant et pénible. C'est de l'acharnement ! Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Ce n'est pas mon fils qui va faire trembler la République", s'émeut-il. "On croyait que c'était terminé. Fañch a eu quatre ans le 11 mai, et là on retourne en arrière. On a l'impression de faire un pas en avant et là, c'est dix pas en arrière", renchérit Lydia Fuzier, sa maman.