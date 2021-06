Brevet : les collégiens au rendez-vous de l’oral

Ce matin dans les couloirs du collège, ces élèves de 3e sont un peu stressés. Dans quelques minutes, ils vont passer leur oral du brevet. L'épreuve est nouvelle et n'existe que depuis cinq ans. Dans la classe, un jury composé de deux personnes dont un professeur les attend. Les trois élèves ont d'ailleurs décidé de passer l'oral ensemble. Ces jeunes filles parlent de leur avenir et de leur passion commune de la langue anglaise. Elles s'expriment d'ailleurs en partie dans la langue de Shakespeare. Ça fait plus de points.

Les élèves ont droit à dix minutes d'expression libre et dix minutes de questions. Pendant ce temps dans le couloir, Thomas et Pierre-Louis attendent leur tour. Eux ont choisi de parler de l'univers. Une fois devant le jury, les garçons ont sorti le grand jeu avec photos et maquette. Les professeurs remplissent ensuite une grille. Cette épreuve compte pour 100 points sur les 800 du brevet. Elle est donc très importante pour valider le cycle 4. Après les oraux, les écrits auront lieu les 28 et 29 juin.