Brexit : l’action choc des pêcheurs de Boulogne-sur-Mer

Quatre mois après le Brexit, les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer ne peuvent toujours pas pêcher dans les eaux anglaises alors que les Britanniques viennent le long des côtes françaises. Dans la nuit de jeudi à vendredi, plus d’une centaine de marins pêcheurs se sont rassemblés pour protester contre "le mensonge" de l'accord concernant l'accès aux eaux anglaises. Ils ont bloqué les camions en provenance du Royaume-Uni transportant du poisson britannique. "Les petits bateaux comme nous, on ne pêche plus rien, on ne sort même plus, on a laissé nos bateaux à quai, on sort, on perd des sous", confie Laurent Merlin, patron du bateau de pêche "Laurent Geoffrey".

"Cette nuit d'action est un coup de semonce et si rien ne se passe au niveau européen, alors nous passerons à la vitesse supérieure", avait prévenu Olivier Leprêtre, président du Comité régional des pêches, jeudi soir. Les pêcheurs dénoncent le retard pris dans l'attribution des licences pour accéder aux eaux britanniques. Selon Olivier Leprêtre, le Royaume-Uni n'a accordé de licence pour accéder aux eaux britanniques qu'à 22 bateaux sur 120.