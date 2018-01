VIDEO - Brigitte Lahaie s’explique sur LCI : "Certaines femmes ont plus envie d’être comme moi que de rester des victimes"

"J’ai tout vécu dans ma vie personnelle. Et un jour, j’ai décidé d’être libre", raconte celle qu’une partie de la société française a longtemps montrée du doigt, avant qu'elle entame une deuxième carrière d'animatrice, notamment sur RMC. "Et je pense que les femmes qui me regardent et qui sont encore aujourd’hui dans des positions de victimes ont plus envie d’être comme moi que de rester des victimes."





"Je pense que la victime ne sera jamais libre", insiste Brigitte Lahaie, reprenant une partie de l’argumentaire de la tribune qui fait polémique, qui reproche donc au mouvement "Balance ton porc" d'assigner les femmes ayant subi harcèlement, viol et/ou agression sexuelle à une position d'éternelle plaignante. "C’est insupportable, une femme qui a été violée. Qui démarre sa sexualité par des abus sexuels dans l’enfance. Mais ce n’est pas en leur disant qu’elles sont des victimes et qu’elles n’en sortiront pas qu’on va les aider. Au contraire, il faut qu’elles reprennent leur corps en main. Le corps de la femme, c’est son arme. Et si on en fait l’arme des hommes, on n'a rien compris."