Brigitte Macron lance les Pièces jaunes 2022 : "Faites appel à votre créativité" pour créer votre tirelire

Désormais, chacun peut donc créer sa propre tirelire à partir d'un pot à confiture, d'une boîte à gâteaux ou encore d'une brique de lait vide. "C’est plus écoresponsable et c’est plus facile, chacun prend son contenant", a expliqué la Première dame sur le plateau du 13H. Elle a aussi indiqué que des autocollants aux couleurs de la campagne seront à retrouver dès ce week-end dans la presse quotidienne régionale et la presse jeunesse, ainsi que dans les bureaux de Poste. De quoi décorer à son bon vouloir les tirelires faites maison. "Vous customisez et vous faites appel à votre créativité", a-t-elle lancé.

L'opération des Pièces Jaunes fête cette année sa 33e édition. Selon le site de la fondation des Hôpitaux, depuis 1989, les campagnes successives ont permis de financer plus de 9200 projets dans les hôpitaux. En effet, ces opérations permettent d'améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés. Cela peut être mis en place de différentes manières, de la création de lieux d'accueil destinés à faciliter la présence des familles à l'hôpital, à l'organisation d'activités pour ce public ou le financement d'équipements permettant de lutter contre la douleur.

L'opération est aussi élargie cette année aux enfants et adolescents victimes de violences. "C'est une urgence absolue", a défendu Brigitte Macron, évoquant une aide déjà débloquée en 2021 à destination des maisons des adolescents, des centres de santé mentale et des services de pédopsychiatrie. Ces unités et centres "tirent vraiment la sonnette d’alarme, ils manquent de médecins, de soignants et de moyens", a-t-elle souligné. "Nous essayons de leur en allouer le plus possible, a-t-elle assuré. On est dans un moment compliqué mais je veux leur dire qu’on est complètement avec eux pour les aider."