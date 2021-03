Bruit des livraisons : les scooters non électriques interdits à Nantes

Il n'a plus le choix. Ce livreur doit terminer sa course à pied. Car depuis lundi, les scooters sont interdits sur les aires piétonnes de Nantes entre 11h30 et 06h du matin. Pour les livreurs, c'est la galère. Ils sont directement visés et pénalisés. Pour les piétons au contraire, c'est un soulagement. Ils pensent que ces scooters thermiques sont très bruyants. Aujourd'hui, seuls les vélos et les scooters électriques peuvent passer. Les riverains ont retrouvé le calme et le sourire.