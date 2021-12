VIDÉO - Surdoués : que valent les tests de QI sur internet ?

BUSINESS - Comment savoir si vous faites partie du 1,5 million de surdoués en France ? Certains font des tests de QI sur internet ou consultent des spécialistes. Mais attention, toutes les méthodes ne se valent pas.

HPI, voilà un acronyme qui a le vent en poupe. Le Haut Potentiel Intellectuel, c’est un QI supérieur à 130. Cela correspond à seulement 2% de la population. Et pourtant, nous sommes nombreux à penser pouvoir en faire partie. "Pour être très sincère, je me suis posé la question pour ma fille. Elle n'est pas HPI, mais elle était un peu précoce", avoue une passante dans le JT de TF1, à voir dans la vidéo en tête de cet article. De son côté, une jeune fille reconnaît que ses professeurs ont évoqué la question la concernant.

Pour en avoir le cœur net, les références sur le sujet n’ont jamais été aussi nombreuses. Dans certaines librairies, le thème de l'adulte surdoué a même désormais son propre espace. "C'est un rayon qui connaît environ 50% de progression depuis maintenant une bonne année. C'est clairement porteur et c'est un sujet qui va se développer", indique Olivier de Abreu, chef de secteur librairie dans le magasin Cultura de Thiais (Val-de-Marne). De plus en plus de psychologues proposent également des tests de QI pour 300 euros en moyenne. Et sur Internet, des dizaines de sites permettent de mesurer son intelligence directement depuis son canapé. Mais pour obtenir le résultat, il faut passer à la caisse. Et le prix est parfois aussi élevé qu’en cabinet : 296 euros en moyenne.

Des résultats bruts n'ont aucune valeur - Katia Terriot, psychologue

L'occasion d'essayer de comprendre comment fonctionnent ces détections. Pour ce faire, le JT de TF1 a fait appel à un coach qui propose un bilan HPI en visioconférence : deux heures d’échanges facturées 500 euros, sans faire de test de QI, "trop réducteur", selon lui. "Moi je n'ai pas besoin d'un test pour expliquer aux gens comment ils sont, comment ils fonctionnent. J'ai un niveau de granularité et de caractéristique objectives. Je passe par les sciences, par la physique quantique et la théorie des cordes", égrène-t-il. Le spécialiste ne fait pas état non plus de diplôme en psychologie : "Je n'ai que 35 ans d'expérience. Je pense que je suis très légitime, mais je n'ai pas de diplôme", admet-il. Sans avoir vraiment compris en quoi consiste cette méthode, une psychologue accepte d'y jeter un œil. "Je ne comprends rien. Je n'utilise pas la physique quantique. Il y a certaines personnes effectivement qui essayent de dresser des caractéristiques qui permettraient d'identifier le Haut Potentiel : hypersensible, différent des autres, éventuellement isolé... Chaque personne peut s'y reconnaître. Or il n'y a aucune caractéristique qui permet à coup sûr de le valider. Seul le test d'intelligence le permet", assure Katia Terriot, maîtresse de conférence en psychologie.

Et concernant les tests en ligne justement, la psychologue est formelle : aucun n'est fiable. Et d'expliquer : "Pendant qu'on fait passer les exercices à la personne, on va regarder comment elle se comporte, quelle stratégie elle met en place, s'il y a de l'anxiété, comment elle réagit au chronomètre. Tous ces éléments-là vont nous permettre de relativiser les résultats. En revanche, des résultats bruts n'ont aucune valeur", insiste-t-elle. Cette méthode, la WAIS-IV, est la seule à être reconnue. Avec cet outil, la détection nécessite en moyenne six heures de travail pour le psychologue.

Mais être détecté HPI, même avec la méthode officielle, ne répond pas forcément à toutes les questions qu'on se pose. Plusieurs médecins le reconnaissent, le bilan HPI apaise souvent les patients de manière temporaire. Il doit dans tous les cas s'inscrire dans un accompagnement psychologique plus large avec un professionnel de santé qualifié.

