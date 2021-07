"C'est comme si la vaccination ne servait à rien" : la déception des touristes face aux restrictions en Outre-mer

L'île n'avait plus connu de période de confinement depuis celui du printemps en 2020. Mais face à la dégradation de la situation sanitaire, le préfet de La Réunion a annoncé, jeudi 29 juillet, la mise en place d'un confinement partiel en journée, couplé à un couvre-feu strict de 18h à 5h, à partir de ce weekend, et ce, pendant deux semaines. Idem en Martinique, où le confinement est de nouveau de vigueur depuis ce vendredi, avec un couvre-feu à 19h.

Depuis l'annonce du confinement, l'agence de voyage parisienne "Voyage antillais", est débordée. Les clients se succèdent pour annuler ou se faire rembourser leurs voyages. "On est pris au dépourvu à la fois nous, à la fois les clients et donc on propose soit le remboursement, soit l'avoir. On voit au cas par cas, selon le client", explique Laetitia De Laprade, directrice de l'agence de voyage, dans la vidéo en tête d'article.

Même constat à l'aéroport d'Orly, depuis ce matin la compagnie aérienne AirCaraïbes qui dessert la Réunion a enregistré 150 annulations. "On s'adapte, on accompagne les passagers, tous les billets sont 100% modifiables ou remboursables et donc on fait au mieux pour s'adapter et répondre aux besoins des clients", assure Murielle Assouline, directrice de la compagnie aérienne French Bee.

Certains ont fait le choix de partir quand même. "On a appris hier soir qu'il y avait des mesures de confinement, mais bon on pourra partir en vacances, c'est l'essentiel je pense", déclare un voyageur. "C'est déjà un report d'un voyage qu'on devait faire en 2020 donc on y a va quand même", affirme un couple dépité.