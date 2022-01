VIDÉO - "C'est ignoble !" : à Toulouse, la grève des éboueurs s'éternise

À Toulouse, certaines rues sont envahies par les ordures depuis plusieurs jours. En cause, la grève des éboueurs, qui dure depuis le 15 décembre dernier. Alors, certains habitants jettent désormais leurs poubelles au sol, le plus vite possible. Et sur les trottoirs de la Ville rose, les déchets s'entassent.

Entre les emballages et les restes alimentaires, une boulangerie devant laquelle TF1 s'est rendu produit de nombreux déchets. Et sa gérante en est désormais rendue à jeter les sacs à même le sol, dans la rue.

"On est obligés de les mettre par terre, il n'y a plus de place nulle part", constate Isabelle Guillemette. Et d'ajouter : "On est très à cheval sur l'hygiène en tant que professionnels de l'alimentaire. Là ce n'est pas commerçant, c'est sale, les clients non plus ne sont pas contents".

D'après certains habitants, tous les quartiers de la métropole ne sont pas logés à la même enseigne. "Dans le plein centre ça ne déborde pas autant. Donc les éboueurs ont dû passer plus régulièrement", nous indique une femme. En effet, le mouvement de grève a été moins suivi dans le centre.