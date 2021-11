VIDÉO - "C'est très dur" : ces moins de 25 ans contraints de pousser la porte des Restos du cœur

Tiffany a 24 ans. Une fois par semaine depuis l’année dernière, cette jeune mère de famille vient aux Restos du cœur de Clermont-l'Hérault. Avec son compagnon sans emploi et ses trois enfants, chaque fin de mois est un combat pour nourrir la famille. "Si je n’avais pas les Restos du cœur, à la fin du mois, on ne mangerait pas. On est très serré dans les budgets avec les factures, le loyer, l’eau, l’électricité… C’est très dur", témoigne-t-elle dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

En ville comme en campagne, les jeunes sont de plus en plus nombreux à pousser la porte des Restos du cœur. Depuis la crise sanitaire, nombre d’entre eux ne reçoivent plus d’aide de leurs parents. "Le coût de la vie augmente. Les parents font ce qu’ils peuvent. Ils n’ont pas forcément les moyens de donner du plus, et donc on se rend compte que les jeunes sont bien contents de venir chez nous, de trouver de quoi manger et avoir des aliments dans leurs frigidaires et dans leurs placards", affirme Christine Clay, bénévole de l’association.

Pour les jeunes sans aucun revenu, la vie est difficile. "C’est emmerdant, tu t’ennuies, t’as pas de sous, tu peux pas profiter de la vie, tu sors pas… Quand tu sors, tu traînes, même dehors tu t’ennuies", soupire un jeune de 22 ans bénéficiaire des Restos.