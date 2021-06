"Ça va être Gilets jaunes puissance 10" : la fronde des automobilistes contre les ZFE en centre-ville

"Je trouve que ce n'est pas très démocratique, car c'est encore des gens avec des petits revenus qui vont payer la facture", déplore une automobiliste au micro de TF1. Comme elle, ils sont nombreux à être remontés contre le projet de loi Climat et Résilience. Adopté en première lecture à l'Assemblée et en cours d'examen au Sénat, ce projet de loi prévoit l'extension de la création des zones à faibles émissions (ZFE) - déjà en place à Paris, Lyon et Grenoble - à toutes les agglomérations de plus de 150.000 habitants dès 2025. Concrètement, les véhicules étiquetés Crit'air 3, 4, 5 et ceux non classés (tous les véhicules antérieurs à 1997) ne seront plus autorisés à circuler dès 2025, car jugés trop polluants, sous peine d'une amende de 68 euros.