Cabines de plage : plongée dans les archives de l'Ina

REPORTAGE - On ne peut pas rater les cabines de plage avec leur forme et leur couleur. Ce sont des petits bijoux où des familles se construisent de jolis souvenirs de vacances.

Vues du ciel, elles colorent le littoral et lui donnent encore un peu plus de vie. À Gouville-sur-Mer (Manche), les cabines de plage sont une institution et leurs propriétaires en sont fiers. "On se sent vraiment privilégiés parce qu'on en profite vraiment sur toute une journée", affirme l'un d'eux.

C'est un esprit de famille qui plaît à Félix. Avec ses amis, le voilà parti pour une journée à la plage. "On se retrouve en famille. On peut jouer, on peut aller à la mer rapidement et on peut se changer dans la cabine", lance-t-il.

Chaque cabine à son histoire, et son aménagement est destiné à faire plaisir à toute la famille. Elles datent du début du XXe siècle. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 71 et respectent des normes strictes. Un couple par exemple n'échangerait sa cabine pour rien au monde. Leur havre de paix est devenu indispensable. À Gouville-sur-Mer, les cabines de plage font désormais partie du patrimoine.

