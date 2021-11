Cadets de la sécurité civile : des apprentis pompiers très engagés

À Frontenex (Savoie), des élèves de la cinquième apprennent les gestes de premiers secours, notamment avec des malaises simulés. À l'autre bout du fil, il y a un pompier volontaire. Avec son équipe, ce dernier forme une vingtaine de cadets de la sécurité civile. Tous les mercredis matin, pendant deux heures, ils apprennent les valeurs d'entraide et ça suscite déjà des vocations. "Plus tard, je voudrais être pompier professionnel et je voulais voir si ça me plaisait. Pour l'instant, c'est bien parti et j'aime bien", lance l'une des élèves.