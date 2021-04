Calendrier du déconfinement : des certitudes et des inconnues

A partir du 26 avril, les crèches, les écoles maternelles et les écoles primaires rouvriront leurs portes. Pour les collèges et les lycées, les cours reprennent aussi lundi, mais à distance seulement. Les collégiens et les lycéens ne reprendront le chemin des établissements qu'à partir du 3 mai avec des demi-jauges pour les classes de quatrième et troisième, notamment dans les départements les plus touchés par l'épidémie. Et puis, le 3 mai toujours, la règle de restriction des déplacements entre les régions et à dix kilomètres du domicile sera levée.