Calendriers de l'Avent : le nouveau business de Noël

Vendre du rêve, renier sur sa marge, c'est le pari des marques pour faire découvrir au plus grand nombre les produits nouveaux mis sur le marché. Il y en a pour tous les goûts. Un calendrier en douze mois de découverte et de loisirs, des aliments fitness avec des articles tests, ou encore 24 capsules inédites de café, des sachets de thé exclusifs aux épices de Noël, et même la box des fromages en 24 portions et 24 régions.