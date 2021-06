Calliope, la nouvelle technique pour mettre en confiance les enfants victimes d'agressions

Ce sont cinq entretiens où on leur apprend à être sûrs d'eux sans jamais évoquer ce qu'ils ont subi. C'est une association de protection de l'enfance, "Alexis Danan de Bretagne", qui a découvert Calliope et qui, grâce à un partenariat avec le Canada, l'a expérimenté sur plus d'une cinquantaine d'enfants. Aujourd'hui, cette structure forme des gendarmes. Leurs souhaits sont que l'enfant victime soit moins impressionné lors des auditions qu'il vivra lors de la procédure judiciaire et d'obtenir une audition plus courte. Questionnaire, marionnette, jeu de rôle et même exercice de relaxation sont les outils utilisés lors de ces entretiens de préparation.