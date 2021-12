Caméras de vidéosurveillance : les particuliers s’équipent de plus en plus

Après trois cambriolages il y a six ans, ce jeune retraité des Yvelines a équipé sa maison d'un système de vidéosurveillance complet. En tout, cinq objectifs. Du matériel de professionnel acheté d'occasion 1 200 €, que ce bricoleur, féru d'électronique, a installé tout seul. Depuis son bureau ou son smartphone, il quadrille l'intégralité du jardin. Ses voisins se moquent gentiment de lui. Il observe en tout cas qu'il n'a plus été cambriolé depuis la mise en service de son installation.

La démocratisation des caméras est en route, y compris en copropriété, pour faire face à l'augmentation des incivilités et des vols entre voisins. Mais dans cette résidence parisienne de 60 logements, le vrai souci, c'est le manque de sécurité du parking. En cas de problème, via un abonnement, une société extérieure visionne les images et les transmet à l'autorité judiciaire. Coût mensuel par copropriétaire : entre 2,5 € et 4 €. Mais toutes les zones ne peuvent pas être scrutées.