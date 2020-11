Caméras témoins : faut-il équiper tous les policiers ?

Au Royaume-Uni, les policiers portent aussi des caméras. Ils les déclenchent dès leur sortie du commissariat. La population approuve la transparence qu'elles apportent. L'Angleterre a réussi à généraliser l'usage de ces caméras piéton. On en compte aujourd'hui une pour deux policiers. Dans l'Hexagone, on en est loin. Il y a une caméra pour 24 membres des forces de l'ordre. Les caméras françaises qui souffrent en plus de nombreux défauts. Nos policiers les laissent donc souvent au placard ces onze mille caméras qui avaient coûté plus de deux millions d'euros.