Campagne de vaccination : comment expliquer l’embouteillage ?

Ne pas perdre une goutte du précieux sérum, c'est désormais une nécessité dans un centre communal de Clamart (Hauts-de-Seine) pour espérer vacciner les plus de 75 ans. Ils sont 170 volontaires aujourd'hui. Impossible de faire plus, contrairement à ce qu'avait prévu le maire. Il ne reste que onze flacons pour la fin de la journée.

"Vous voyez à quel point on manque de vaccin pour pouvoir vacciner la population. Je devais en avoir le triple, et or, on n'a eu que 170 doses au lieu de 420. Donc je vais être obligé d'annuler tous les rendez-vous de demain", explique Jean-Didier Berger.